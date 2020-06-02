В Ялуторовске оштрафовали мастера, по вине которого с крыши упал рабочий

Ялуторовский районный суд признал мастера ООО "ЯлтКомплектСтрой" виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.216 УК РФ).

Инцидент произошел в Ялуторовске 23 февраля этого года. При монтаже крыши двухэтажного дома рабочий решил спуститься вниз, отцепил страховочный ремень, чтобы его перецепить, но поскользнулся и покатился вниз по крыше. при падении он получил серьезный перелом ноги.

"Установлено, что мастер не провел с ним инструктаж, допустил к работе без оформления трудовых отношений, не обеспечил необходимыми средствами индивидуальной защиты — специальной противоскользящей обувью, защитной каской. Кроме того, мастер не присутствовал при проведении работ на высоте", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Мастер признал вину и возместил потерпевшему моральный вред. Суд назначил мужчине штраф в размере 70 тыс. рублей в доход государства.