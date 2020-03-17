Викторию Айметдинову, убившую младенца в Заводоуковске, отправили на принудительное лечение

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Заводоуковске исполнено постановление суда в отношении Виктории Айметдиновой, убившей 5-месячного ребенка. 23-летняя девушка, которая по результатам судебно-психиатрической экспертизы была признана невменяемой, направлена в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Напомним, трагедия произошла в Заводоуковске в сентябре 2019 года. Молодая тюменка приглядывала за 5-месячным ребенком дома, пока его родители были на похоронах. Девушку родители хорошо знали. Когда они вернулись домой, то ни девушки, ни ребенка дома не оказалось. Начались поиски, которые завершились лишь на следующий день. Ребенок был найден мертвым. Девушку нашли и задержали.

"По версии следствия, 24 сентября 2019 года в дневное время Айметдинова в одном из домов, расположенных в городе Заводоуковске, по просьбе знакомых присматривавшая за 5-месячным ребенком, решила его похитить и убить. С этой целью она одела малыша и ушла в лес, расположенный рядом с домом. Через непродолжительное время женщина, находясь в лесном массиве, причинила ребенку телесные повреждения, от которых он погиб", — сообщается на сайте СУ СКР по Тюменской области.

Были возбуждены уголовные дела по п. "д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением).

В ходе предварительного следствия в отношении Айметдиновой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой было установлено, что она страдает психическим расстройством — параноидной шизофренией, и представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.