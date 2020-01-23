Хотел проучить мужа сестры: на тюменца завели уголовное дело за разгромленное авто

В Тюмени в полицию обратился мужчина, у которого неизвестный повредил автомобиль. Ущерб владельцу машины составил более 330 тыс. рублей.
Как оказалось, испортил автомобиль брат супруги тюменца. Он стал свидетелем семейного конфликта и решил проучить мужа сестры. Он разгромил автомобиль мужчины: специалисты зафиксировали повреждения бамперов, вмятины на всех четырех дверях и на крыше. Также были вырваны оба боковых зеркала авто.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
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