Хотел проучить мужа сестры: на тюменца завели уголовное дело за разгромленное авто

14:02 23 января 2020
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В Тюмени в полицию обратился мужчина, у которого неизвестный повредил автомобиль. Ущерб владельцу машины составил более 330 тыс. рублей.

Как оказалось, испортил автомобиль брат супруги тюменца. Он стал свидетелем семейного конфликта и решил проучить мужа сестры. Он разгромил автомобиль мужчины: специалисты зафиксировали повреждения бамперов, вмятины на всех четырех дверях и на крыше. Также были вырваны оба боковых зеркала авто.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное  уничтожение или  повреждение  чужого имущества". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Теги: порча имущества
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