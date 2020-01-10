На жителя тюменского села завели уголовное дело за изготовление патронов

Факт незаконного изготовления патронов выявили полицейские в Голышмановском городском округе.

Житель деревни Скарединка, у которого не было специального разрешения, изготовил 57 патронов 16-го калибра к охотничьему гладкоствольному ружью. Патроны были изъяты сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.