На жителя тюменского села завели уголовное дело за изготовление патронов

12:35 10 января 2020
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Фото: pixabay.com

Факт незаконного изготовления патронов выявили полицейские в Голышмановском городском округе. 

Житель деревни Скарединка, у которого не было специального разрешения, изготовил 57 патронов 16-го калибра к охотничьему гладкоствольному ружью. Патроны были изъяты сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Теги: боеприпасы , уголовное дело
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