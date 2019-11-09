В Тюмени женщина выпала с шестого этажа

В областном центре по факту гибели женщины на улице проезд 9 Мая начата доследственная проверка.

Тело без признаков жизни было обнаружено под окнами жилого дома сегодня, 8 ноября. По предварительным данным, женщина выпала с 6-го этажа, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.