В Тюмени маленькая девочка выпала с 14-го этажа

14:20 07 октября 2019
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Вчера, 6 октября, в областном центре тело малолетней девочки без признаков жизни обнаружили под окнами жилого дома по улице Василия Гольцова. По предварительным данным, ребенок упал с 14-го этажа дома.

"Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии", —сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель детей , падение
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