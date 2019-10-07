В Тюмени маленькая девочка выпала с 14-го этажа

Вчера, 6 октября, в областном центре тело малолетней девочки без признаков жизни обнаружили под окнами жилого дома по улице Василия Гольцова. По предварительным данным, ребенок упал с 14-го этажа дома.

"Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии", —сообщает СУ СКР по Тюменской области.