В омутинской школе эвакуировали 600 человек

13:45 07 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Сегодня утром в селе Омутинском Тюменской области массовая эвакуация детей и персонала была организована в средней общеобразовательной школе №1.

"Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения в пищеблоке муниципального образовательного учреждения", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Всего из здания школы было эвакуировано 609 человек, из них 549 детей. Пострадавших нет.

Теги: дети , школа , эвакуация
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