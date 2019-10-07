В омутинской школе эвакуировали 600 человек

Сегодня утром в селе Омутинском Тюменской области массовая эвакуация детей и персонала была организована в средней общеобразовательной школе №1.
"Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения в пищеблоке муниципального образовательного учреждения", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Всего из здания школы было эвакуировано 609 человек, из них 549 детей. Пострадавших нет.
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