В омутинской школе эвакуировали 600 человек

Сегодня утром в селе Омутинском Тюменской области массовая эвакуация детей и персонала была организована в средней общеобразовательной школе №1.

"Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения в пищеблоке муниципального образовательного учреждения", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Всего из здания школы было эвакуировано 609 человек, из них 549 детей. Пострадавших нет.