В баре дебошир спровоцировал конфликт и ранил одного из посетителей

Инцидент с нетрезвым мужчиной, который вел себя неадекватно и в итоге нанес ножевое ранение одному из посетителей, произошел в селе Велижаны Нижнетавдинского района.

В местном баре пьяный мужчина вел себя неадекватно и пытался вступить в конфликт с каждым отдыхающим. У него с собой был нож. В какой-то момент мужчина добился своего и вступил в словесную перепалку с односельчанином. В ходе конфликта он ударил 20-летнего молодого человека ножом. Посетители бара вызвали скорую помощь, у мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, он был госпитализирован.

25-летний нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба МО МВД России "Тюменский". Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.