Чтобы оправдаться перед сожителем, женщина обвинила другого мужчину в изнасиловании

Курьезный случай произошел в Сорокинском районе. Чтобы оправдать свое отсутствие дома ночью, 32-летняя дама обвинила другого мужчину в домогательстве. И даже написала заявление в полицию о совершении в отношении нее незнакомым мужчиной иных действий сексуального характера.

Однако указанные в заявлении и объяснении обстоятельства не подтвердились и опровергнуты в ходе проверки. Женщина призналась в обмане, а следователи завели уголовное дело, но уже по другой статье и с другим подозреваемым - о заведомо ложном доносе.

Сейчас специалисты проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание за ложный донос - лишение свободы на срок до двух лет, напоминают в СКР по Тюменской области.