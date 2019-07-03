Чтобы оправдаться перед сожителем, женщина обвинила другого мужчину в изнасиловании

Курьезный случай произошел в Сорокинском районе. Чтобы оправдать свое отсутствие дома ночью, 32-летняя дама обвинила другого мужчину в домогательстве. И даже написала заявление в полицию о совершении в отношении нее незнакомым мужчиной иных действий сексуального характера.
Однако указанные в заявлении и объяснении обстоятельства не подтвердились и опровергнуты в ходе проверки. Женщина призналась в обмане, а следователи завели уголовное дело, но уже по другой статье и с другим подозреваемым - о заведомо ложном доносе.
Сейчас специалисты проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание за ложный донос - лишение свободы на срок до двух лет, напоминают в СКР по Тюменской области.
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