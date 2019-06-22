Сотрудник Росгвардии спас мальчика из горящей квартиры

Пресс-служба Росгвардии

В дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Тюмени поступила информация о сильном задымлении в квартире на втором этаже жилого дома на улице Валерии Гнаровской. Подъезжая к дому, бойцы Росгвардии в проеме окна горящей квартиры увидели ребенка, зовущего на помощь.

По прибытии на место происшествия старший сержант Роман Стариков бросился спасать мальчика, попросив соседей растянуть под окном одеяло. Росгвардеец взобрался по решетке окна нижнего этажа, дотянулся до мальчика, вытащил его и передал находившимся внизу гражданам. Затем семилетний Данил был передан врачам прибывшей бригаде скорой помощи.

Приехавшие позже к месту происшествия родители поблагодарили росгвардейцев за оперативность и спасение ребенка. Врачебное обследование показало, что жизни мальчика ничего не угрожает.