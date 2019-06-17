Тюменец переломал ребра, упав со стремянки

Падение с небольшой высоты обернулось серьезными травмами для тюменца. Приехавшие к нему в гости родственники обратили внимание на то, что мужчина тяжело дышит и кашляет с кровью.

Как оказалось, несколько дней назад он делал дома ремонт и упал с метровой лестницы на инструменты. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у него закрытый перелом двух ребер и ушиб легкого.

"Сразу ему поставили обезболивающий укол и дали маску с кислородом. После оказанной помощи пациента доставили в ОКБ № 2", — сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".