Наутро ишимец понял, что убил знакомого

В Ишиме 46-летний местный житель обвиняется в гибели знакомого. Трагедией окончилась пьяная драка между приятелями.
В ночь на 12 июня между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку. Один из них сильно избил другого и лег спать. Когда мужчина проснулся утром, то увидел приятеля на полу без признаков жизни.
В отношении ранее судимого ишимца возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), он заключен под стражу.
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