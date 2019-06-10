Тоболячка написала донос на мужа, чтобы вернуть его в семью

В Тобольске уголовная ответственность грозит 40-летней местной жительнице за ложный донос на мужа.

Женщина рассказала, что с мужем они вместе не проживали, но у него были ключи от квартиры. Оттуда у нее пропала шуба. Тоболячка сообщила, что подозревает в краже мужа.

"В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка установили, что мужчина к краже не причастен. Позже заявительница дала признательные показания, что сама спрятала шубу и заявила в полицию, чтобы таким образом вернуть мужа в семью", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении тоболячки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы.