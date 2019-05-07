Тюменец грозился убить гостей, потому что не хотел отпускать их домой

В Нижнетавдинском районе Тюменской области женщина сообщила в полицию, что ей угрожали убийством. Подозреваемый в угрозах мужчина был задержан.
Как оказалось, к нему в квартиру пришли случайные знакомые. Компания выпивала. Вскоре гости решили разойтись по домам, но хозяин квартиры этому воспротивился. 52-летний мужчина взял газовый ключ и начал угрожать гостям убийством. Одна из женщин, которая сумела убежать из квартиры, позвонила в полицию.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Она предусматривает до двух лет лишения свободы.
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