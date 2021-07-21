В Тюменском районе осужден мужчина, который угрожал ножом воспитателю детского сада

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя поселка Винзили Тюменского района, который угрожал убийством воспитательнице детского сада.

Инцидент произошел 31 мая 2021 года. Мужчина в состоянии опьянении пришел за своим 5-летним сыном в детский сад. Воспитательница отказалась отдать ребенка. Тогда мужчина стал угрожать женщине убийством, достав тычковый нож. Сотрудниками Росгвардии мужчина был доставлен в участковый пункт полиции. Мальчика из детсада забрала мать.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.