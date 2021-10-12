Тоболяк из ревности избил односельчанина граблями

53-летний житель села Булашово Тобольского района попал в больницу с переломом скуловой кости. При выяснении обстоятельств возникновения травмы оказалось, что мужчину побил граблями приятель за то, что он уединился с его дамой.

"Участковый уполномоченный полиции установил, что к потерпевшему в гости пришёл товарищ и знакомая женщина. Вместе они распивали алкогольные напитки. Вскоре за дамой пришёл её сожитель, как показалось гостю, двери ему долго не открывали. Приревновав возлюбленную, мужчина схватил стоявшие в сенях грабли и, зайдя в дом, нанес ими хозяину помещения несколько ударов по лицу, при этом высказывая ему слова угрозы убийством. После чего забрал сожительницу и ушел", - сообщили в тобольской полиции.

41-летний подозреваемый задержан, свою вину он признал. Возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.