Тоболячка нашла гостя мертвым наутро

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве по неосторожности.

24 марта этого года в квартире дома в микрорайоне Менделеево было найдено тело 33-летнего мужчины с множественными травмами. Мертвым гостя нашла хозяйка квартиры на следующее утро после застолья.

По версии следствия, к женщине в гости пришли двое знакомых, они выпивали. Между мужчинами завязался конфликт. Один из них избил собутыльника и ушел домой. Хозяйка квартиры с оставшимся гостем легли спать. Утром женщина проснулась и поняла, что мужчина мертв. Второй гость был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности). Вскоре дело рассмотрит суд.