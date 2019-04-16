Ссора между тюменками из-за картошки закончилась дракой и ножевыми ранениями

12:45 16 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

Конфликт между родственницами в одном из общежитий Тюмени обернулся уголовным делом. 

Девушка пришла в гости к своей сестре, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения тюменка попросила у сестры картошку, чтобы приготовить блюдо, но получила отказ. 

"Словесный конфликт перешел в драку, в результате которой злоумышленница схватила кухонный нож и нанесла несколько ножевых ранений девушке. Она обратилась в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

24-летнюю нападавшую задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Теги: конфликт , ранения , уголовное дело
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