В Тюмени оштрафовали женщину, ударившую сотрудницу полиции в аэропорту

Калининский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Белгородской области. Женщина резко отреагировала на намерение привлечь ее мать, которая курила в общественном месте, к административной ответственности.

Инцидент произошел на первом этаже аэровокзала аэропорта Рощино. Женщина находилась рядом с матерью, которая курила сигарету возле входа в здание. К курившей женщине подошла сотрудница полиции и потребовала проследовать в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении. Дочь начала выражаться нецензурно и после повторного требования инспектора о необходимости проследования в дежурную часть утратила сотрудницу полиции кулаком по лицу.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства.