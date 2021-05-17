Моего ребенка обижают в детском саду. Как реагировать?

Фото: детский центр "Ступеньки"

Многие родители сталкиваются с тем, что ребёнок жалуется на сверстников в детском саду. Реакция взрослых на ситуацию вполне понятна: сразу хочется встретиться с обидчиком, поговорить с его родителями, высказать претензию воспитателю и таким образом защитить своего ребенка.

Однако решить конфликт можно с помощью поддержки и развития у детей навыков общения с разными людьми. Так как же реагировать, если вашего ребенка обижают? На этот вопрос отвечает психолог детского центра "Ступеньки" Наталья Чуклина.

В среднюю группу детского сада пришел новый мальчик. Ребенок был очень тревожным, часто плакал и звал маму. Ему было крайне сложно адаптироваться и привыкнуть к новым людям. Через несколько недель, когда ребенок стал меньше плакать, дети в группе начали его обзывать и обижать.

Для детского сада эта история не вполне стандартная: ребенок и сформировавшейся коллектив, пытающийся проверить новичка на прочность – воспитатели всегда пытаются пресечь любые проявления агрессии и защитить детей. Как действовать в ситуации, если нападки на ребенка продолжаются?

В данном случае мама обиженного мальчика была очень чуткой и подготовленной к такого рода проблемам. Женщина не пошла жаловаться родителям обидчиков, она стала разговаривать со своим ребенком и подошла за советом к воспитателям и штатному психологу детского центра.

"В такой ситуации важно сказать маме, что она выбрала верную тактику поведения: не стала заступаться за ребенка публично, а начала с ним личный диалог. Эта ситуация нужна ребенку, чтобы научиться защищать себя и выстраивать границы. Мама с папой могут подсказать ему, как лучше реагировать, что говорить и как себя защитить", - комментирует Наталья Чуклина.

"Давайте только сейчас без насилия!", – ключевая фраза в подобных ситуациях звучит от воспитателей. "Бей в ответ", – говорят родители ребенку. Как отмечает детский психолог, иногда кулаки тоже могут быть адекватным ответом на агрессию.

В описанном случае родители поговорили с ребенком, научили его разным способам реагировать и даже проиграли ситуацию, встав на место обижающих детей. По итогу ребенок стал в группе махать руками – беспорядочно и безобидно, но лишний раз с обидами к нему подходить перестали.

К каждому такому "кейсу" должен быть свой подход и свое решение. Нет единого совета, который подошел бы под все случаи.

Чтобы принять правильное решение, необходимо посмотреть на ситуацию изнутри. Нужно проанализировать, как ребенок ведет себя в конкретной ситуации – может быть, он сам провоцирует конфликт? В таком случае необходимо попытаться объяснить каждый шаг ребенку.

Иногда дети не знают, что можно просто подойти и предложить подружиться, поэтому бросают в другого человека игрушку не со зла, а с предложением поиграть. В этой ситуации нужно показать другие способы, например, предложить поиграть вместе словами или безобидными жестами.

Если же нападки со стороны не являются призывом к игре, то можно попробовать не реагировать на слова обидчика или согласиться с ними. Например, когда ребенка обзывают рыжим, то мама может ему объяснить, что у него действительно красивые рыжие волосы и здесь абсолютно нечего стыдиться. Порой обидчики перестают лезть, если не получают ответной реакции.

Иногда помогают такие, казалось бы, забавные фразы, как "кто обзывается, тот сам так называется" – получая такой ответ, задира воспринимает на себя свои же обидные высказывания и перестает донимать других.

Опытный психолог Наталья Чуклина всегда открыта для решения конфликтов среди воспитанников в детском центре "Ступеньки". Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с проблемой, то лучше обратиться к педагогам и детскому психологу вашего детского сада за советом.