Тоболяк сломал ребра, упав на диван. На толкнувшего его приятеля завели уголовное дело

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Компания приятелей распивала алкоголь. В ходе застолья возник конфликт, хозяин квартиры толкнул гостя — мужчина упал на подлокотник дивана и получил перелом нескольких ребер. Медики констатировали, что здоровью тоболяка причинен тяжкий вред. Сотрудники полиции задержали 35-летнего хозяина квартиры.

"К нему пришла соседка с просьбой прекратить шум. Он отошел поговорить с ней. В это время гость начал вести себя агрессивно и замахнулся на женщину. Хозяин квартиры оттолкнул гостя, тот упал на подлокотник дивана и получил травму", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".