У тюменца изъяли банку с порохом и 69 патронов

В Увате перед судом предстанет мужчина, у которого обнаружили боеприпасы 1943 года и банку с порохом.

Житель Тюменской области привлек внимание полицейских на станции Талица. Он курил в неположенном месте, и его провели в полицию для составления административного протокола. При досмотре у него обнаружили банку с порохом, которую, по словам мужчины, он нашел накануне в Тюмени. Дома у него хранились 69 патронов.

"Эксперты признали их боеприпасами 1943 года, предназначенными для стрельбы из гражданского и боевого оружия, а также самозарядных карабинов", — сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте