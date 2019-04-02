В Боровском председатель ТСЖ ответит за гибель пенсионера, на которого рухнул снег с крыши

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В поселке Боровском Тюменского района уголовная ответственность грозит председателю правления ТСЖ "Сибиряк". 11 марта 2019 года с крыши жилого дома, за содержание которого отвечало ТСЖ, на пожилого мужчину упала ледяная глыба. От полученных травм пенсионер скончался в больнице. Председатель товарищества обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 86-летний мужчина приехал в поселок Боровский из села Богандинского к нотариусу, офис которого находился на первом этаже шестиэтажного дома по улице Островского, 34. Когда он подошел к крыльцу офиса нотариуса, на него с крыши упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала скорую помощь и полицию. Пенсионера доставили в ОКБ №2 Тюмени, но спасти его не удалось.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, несмотря на то, что на крыше дома образовалось значительное количество снега и наледи, которое являлось критическим, председатель ТСЖ не заключил договор с подрядной организацией и не организовал работу по очистке крыши, что и привело к трагедии. Следствие уже завершает расследование уголовного дела.