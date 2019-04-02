В Тюмени вынесен приговор еще одному участнику ОПГ, похищавшей иномарки

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор второму задержанному участнику группировки по хищению иномарок, действовавшей в областном центре с 2015 года. ОПГ под предводительством Георгия Хижнякова, главного тренера сборной России по карате, уже совершала кражи автомобилей в городе больше десяти лет назад. После суда и освобождения часть ОПГ вернулась к криминальной деятельности.

В мае 2009 года Ленинский районный суд Тюмени приговорил Хижнякова и еще четырех участников группировки к различным срокам лишения свободы за хищение иномарок. Георгий Хижняков был осужден к восьми годам лишения свободы. В 2012 году постановлением Тюменского областного суда наказание Хижнякову было снижено до 7 лет 10 месяцев лишения свободы, а в июле 2014 года он был освобожден от отбытия наказания ввиду болезни. По версии следствия, в 2015 году Георгий Хижняков создал вторую организованную преступную группу для хищения иномарок. В ее состав вошли еще четыре человека.

"Схема совершения преступлений та же, что и по первому делу. Злоумышленники с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто с места происшествия", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами в январе 2018 года. В марте 2019 года один из участников ОПГ Юрий Комар был осужден к пяти с половиной годам колонии строгого режима. На днях второй задержанный участник группировки, участвовавший в хищении 11 иномарок, был приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении еще одного участника ОПГ выделено в отдельное производство и рассматривается в суде. Георгий Хижняков и его сообщник находятся в розыске.