В Тюмени расследовали дело банды, от рук которой погибли трое бизнесменов

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении организатора банды и ее наиболее активного участника. Члены преступной группы похищали бизнесменов, вымогали у них них деньги, а тем, кто оказывал сопротивление, была причинена смерть.

Один из обвиняемых создал банду в 2010 году. В нее вошли трое его знакомых и двоюродный брат, также он привлекал к преступлениям других лиц. На бизнесменов нападали внезапно, их похищали и удерживали в квартирах, на дачах, в гаражах, автомобилях. У предпринимателей вымогали деньги, применяя насилие — жертв пытали, требуя с них выкуп за освобождение.

Участники банды тщательно планировали каждое преступление, собирая информацию о будущих жертвах. За ними велось наблюдение, в том числе с использованием GPS-маяков и видеокамер. Во время нападений на предпринимателей злоумышленники использовали камуфляжную форму и форму сотрудников правоохранительных органов, перчатки и маски, огнестрельное оружие.

Предпринимателей освобождали, только когда они соглашались передать деньги. На территории Тюменской области банда совершила 7 нападений, троим из них причинена смерть при попытке оказания сопротивления.

27 июля 2012 года в одном из СНТ Тюменского района участники банды напали на предпринимателя и, угрожая ему убийством, потребовали передать им 30 млн за его освобождение. При оказании сопротивления ему нанесли удар обухом топора по голове, в результате чего он скончался, сообщает СУ СК по Тюменской области.

В мае 2018 года участники банды похитили предпринимателя и вывезли его в гараж, расположенный в Тюмени, где, пытая электрошокером и угрожая расправой, потребовали у него выкуп в размере 20 млн рублей. Чтобы гарантировано получить деньги, они вывезли свою жертву в лесной массив, где инсценировали совершение потерпевшим убийства члена своей банды, зафиксировав это на видео, чтобы в дальнейшем шантажировать жертву.

Преступная деятельность банды была пресечена в 2018 году. Лидер банды и самый активный ее участник в зависимости от роли в преступлениях обвиняются по ст.111.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст.126 УК РФ (похищение человека), ст.209 УК РФ (бандитизм), ст.105 УК РФ (убийство по найму), ст.158 УК РФ (кража), а также в ряде других преступлений.

Еще шесть соучастников и их защита знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно также будет направлено прокурору.