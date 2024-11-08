Тюмеский облсуд рассмотрит дело о банде вымогателей

Прокуратура Тюменской области передала в в Тюменский областной суд дела о бандитизме и похищении человека, их фигурантами стали два тюменца в возрасте 24 и 35 лет, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, обвиняемые являлись членами вооруженной группировки, которую создал находящийся сейчас в розыске 36-летний подозреваемый ради нападений на людей, связанных, по их мнению, с незаконным оборотом наркотиков в Тюмени. С октября 2022 года по март 2023 года сообщники под любыми предлогами назначали своим жертвам встречи, вывозили их в безлюдные места и, угрожая травматическим пистолетом, требовали деньги, забирали мобильные телефоны, через банковские приложения снимали средства с их счетов и оформляли на них микрозаймы. После этого заставляли на камеру признаваться в наркоторговле и угрожали распространить записи, если те обратятся в полицию.

Мужчины обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в вооруженной группе и нападениях, а также в причинении вреда здоровью, похищении с угрозой насилия и грабеже и вымогательстве, совершенном организованной группой. В результате действий банды три человека понесли ущерб более 750 тысячи рублей.