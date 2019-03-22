За одного осетра тюменец отработает 450 часов и заплатит 160 тысяч рублей

14:00 21 марта 2019
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Фото: pixabay.com

Житель деревни Яр понес уголовную ответственность за вылов одного сибирского осетра. Мужчина был признан виновным в незаконной добыче рыбы, занесенной в красную книгу РФ.

На участке Иртыша, не включенном в перечень рыбопромысловых участков, мужчина поставил снасть, куда попался один сибирский осетр. На месте преступления его застал инспектор Росрыболовства.

Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ и его добыча повсеместна запрещена. Он относится к особо ценным видам рыб. Суд назначил жителю Яра 450 часов бесплатных общественно полезных работ и взыскал с него порядка 160 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Теги: браконьерство , рыбалка
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