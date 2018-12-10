Следователи проверяют гибель девушки, выпавшей с третьего этажа

12:36 10 декабря 2018
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В Ишиме ведется доследственная проверка по факту гибели девушки, упавшей с высоты.

Тело 17-летней жительницы Ишимского района было обнаружено в ночь на 9 декабря около дома на улице 8 Марта. По предварительным данным, девушка сидела на подоконнике, в какой-то момент потеряла равновесие и упала с высоты третьего этажа.

"В ходе проверки следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Теги: несчастный случай , падение из окна , расследование
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