Следователи проверяют гибель девушки, выпавшей с третьего этажа

В Ишиме ведется доследственная проверка по факту гибели девушки, упавшей с высоты.

Тело 17-летней жительницы Ишимского района было обнаружено в ночь на 9 декабря около дома на улице 8 Марта. По предварительным данным, девушка сидела на подоконнике, в какой-то момент потеряла равновесие и упала с высоты третьего этажа.

"В ходе проверки следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщили в СУ СК по Тюменской области.