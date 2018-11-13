Тюменец разбил машину и списал всё на вымышленного угонщика

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Ответить за ложный донос придется 37-летнему жителю поселка Богандинский Тюменского района. Мужчина попал в серьезное ДТП и, чтобы избежать гнева супруги по поводу разбитого транспорта, сообщил в полицию, что его машина была угнана неизвестным.

Полицейским он рассказал, что якобы отправился на поиски автомобиля и сам обнаружил поврежденный ВАЗ-2114 в лесу возле поселка. Прибывшие на место стражи порядка обследовали место происшествия, сбивчивые и противоречивые показания мужчины вызвали у них подозрение. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала, что чужих отпечатков в салоне "Лады" нет.

Мужчина наконец признался, что его машину никто не угонял. Ночью он сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и, не справившись с управлением, разбил его. Выехать из лесополосы мужчина не смог и, чтобы избежать ссоры с женой, заявил об угоне. "Ладу" он приобрел несколько дней назад и еще не успел ее переоформить, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Соответствующая статья предполагает до двух лет лишения свободы.