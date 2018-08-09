В Тюмени проверяют случай с выпавшим из окна ребенком

Очередной трагический случай с падением ребенка из окна произошел вчера вечером на улице Мельничной в Тюмени. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на тринадцатом этаже. Ребенок погиб.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, по данному факту ведется доследственная проверка, устанавливаются причины, по которым ребенок остался без присмотра взрослых.

Родителей призывают быть предельно внимательными при проветривании помещений, не оставлять детей одних без присмотра в комнатах с окнами — открытыми или необорудованными специальными блокираторами, а также с установленными на них москитными сетками, не ставить близко к окнам предметы мебели, по которым дети могут самостоятельно залезть на подоконники.

На окнах должны быть установлены блокирующие устройства. Не проходите мимо, если вы видите ребенка у открытого окна, сразу же сообщите об этом в полицию.