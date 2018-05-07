Два земельных участка рядом с Европейским микрорайоном загрязнены опасными отходами

Красным обозначена площадь загрязненной земли. Точки Ф1, Ф2, Ф3 — это места отбора фоновых проб почвы. Результаты лабораторных исследований показали, что пробы в этих местах чистые

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура опубликовала результаты исследования проб почвы в заречной части Тюмени, где, как было установлено, незаконно разместили опасные отходы.

Полихлорированными бифенилами (относятся к отходам I класса опасности, то есть чрезвычайно опасным) загрязнены два земельных участка с кадастровыми номерами 72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067. Они расположены в пределах улицы Береговой и улицы Республиканец, на границе с Европейским микрорайоном. Сейчас на земельных участках размещены два хозяйственных корпуса. Согласно информации на сайте Росреестра, разрешенный вид использования этих участков — размещение многоэтажной жилой застройки. Один из участков находится в собственности ООО ФСК "Запсибинтерстрой" (г. Сургут).

"Природоохранная прокуратура официально предостерегла строительную компанию о недопустимости строительства жилых зданий на загрязненном земельном участке без проведения очистки земельного участка от полихлорированных бифенилов и проведения исследований почвы на их наличие после очистки", — сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В Центральный районный суд Тюмени прокуратурой направлен иск с требованием к ООО ФСК "Запсибинтерстрой" в течение двух месяцев с момента вступления в силу решения суда произвести очистку земельного участка, а также в течение трех месяцев провести исследование проб почвы на превышение содержания полихлорированных бифенилов.

Установить общую площадь загрязненной почвы еще предстоит в ходе следствия.

Напомним, отходы конденсаторов и трансформаторов с промышленных предприятий были привезены в Тюменскую область и нелегально размещены со стороны левого берега Туры вместо должной утилизации омскими фирмами ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк". Ориентировочно это произошло в промежуток между 2010 и 2015 годами. В конце 2017 года директор этих фирм Дмитрий Золотарев получил два года колонии за нарушение правил обращения экологически опасных отходов. Кроме Тюменской области отходы были размещены на территории Омской, Новосибирской областей и в других регионах.

В Тюмени специалисты Росприроднадзора отобрали пробы почвы в январе и марте 2018 года. Результаты исследований показали многократное превышение содержания полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями. По предварительным данным, площадь загрязненного участка составила более 26 тысяч квадратных метров. Размер вреда почве оценили в 137 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки в СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды). Следствие полагает, что к сбросу опасных отходов в Тюмени кроме Дмитрия Золотарева имеют отношение и другие лица.

Влада Нерадовская