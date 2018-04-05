Тюменец угрожал ножом подростку, вступившемуся за мать

В конце прошлой недели в Тюмени в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что подростку угрожали убийством.
Инцидент произошел в квартире на улице Коммунаров, где в тот момент были 29-летний мужчина, его сноха и двое ее несовершеннолетних детей. Мужчина и женщина поссорились, в ходе конфликта подросток заступился за свою мать, тогда мужчина взял нож, повалил его на пол и стал угрожать убийством.
Как сообщили в тюменской полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).
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