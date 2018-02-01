Руководитель тюменского следкома взял на личный контроль дело о смерти Ирады Москвиной

Мать трех детей и тюменский предприниматель Ирада Москвина пострадала от рук бывшего мужа. Днем 24 декабря он пришел в "Школу парикмахерского мастерства", которой женщина руководила, и нанес ей не менее двух ударов ножом в область тела. В тяжелом состоянии Ирада была доставлена в больницу, где, несмотря на усилия врачей, умерла 29 декабря.

По данному факту органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. После смерти потерпевшей дело передано в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области для производства дальнейшего расследования.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый находится под стражей, следствием назначены и проводятся судебные экспертизы, а также иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Окончательная оценка действиям обвиняемого будет дана с учетом всех полученных в ходе расследования доказательств.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.