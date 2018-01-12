Женщину ждет суд за применение насилия к трем полицейским в аэропорту Нового Уренгоя

На Ямале завершено расследование уголовного дела по инциденту с нетрезвой женщиной, повздорившей с несколькими полицейскими в аэропорту Нового Уренгоя.

Вечером 15 ноября 2017 года в линейный пункт полиции аэропорта доставили 55-летнюю уроженку Краснодарского края. На женщину собирались составить административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. У нее несколько раз потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, на что она нецензурно обругала полицейского и ударила его рукой по лицу. Когда стали оформлять административное правонарушение, она схватила второго полицейского за форменную одежду и повалила ее на пол, где удерживала несколько секунд. Еще одного полицейского, пытавшегося остановить ее, женщина укусила за правое предплечье.

Она обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.