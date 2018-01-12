Следователи составили фоторобот ишимского педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку

В Тюменской области продолжается розыск мужчины, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности против несовершеннолетнего ребенка.

8 января в Ишиме неизвестный в заброшенном доме на улице Чехова надругался над восьмилетней девочкой. После совершения преступления мужчина скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, начались поиски преступника. Сейчас следствием анализируются видеозаписи с камер наружного наблюдения и проводятся допросы свидетелей. Как сообщает СК по Тюменской области, на основании показаний был составлен фоторобот преступника.

Приметы нападавшего: на вид 30 лет, славянской внешности, рост около 170 см, худощавого телосложения. На момент совершения преступления был одет в темную куртку с капюшоном, черные брюки, черные туфли.

Всех, кто опознал человека на фотороботе, стал очевидцем преступления или владеет какой-либо значимой для следствия информацией просят позвонить по телефонам: 8 904-491-43-25 или 02 либо обратиться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Шиллера, 44.