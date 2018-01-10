В Ишиме разыскивают педофила, изнасиловавшего девочку

В Ишиме продолжаются поиски мужчины, который затащил в заброшенный дом восьмилетнюю девочку и изнасиловал ее. Это произошло в последний день новогодних каникул, 8 января.

В Ишим из Тюмени была направлена следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники ведомства. Раскрытие преступления находится на особом контроле у главы областного управления МВД России Юрия Алтынова, сообщает "Ишимская правда" со ссылкой на правоохранителей. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, с ней работают психологи.

Некоторые источники указывают приметы нападавшего. Вероятно, это был мужчина около 30 лет, одетый во все черное. Активисты собирают материал с видеорегистраторов машин, проезжавших рядом с местом преступления.