В Ишиме разыскивают педофила, изнасиловавшего девочку

В Ишиме продолжаются поиски мужчины, который затащил в заброшенный дом восьмилетнюю девочку и изнасиловал ее. Это произошло в последний день новогодних каникул, 8 января.
В Ишим из Тюмени была направлена следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники ведомства. Раскрытие преступления находится на особом контроле у главы областного управления МВД России Юрия Алтынова, сообщает "Ишимская правда" со ссылкой на правоохранителей. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, с ней работают психологи.
Некоторые источники указывают приметы нападавшего. Вероятно, это был мужчина около 30 лет, одетый во все черное. Активисты собирают материал с видеорегистраторов машин, проезжавших рядом с местом преступления.
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