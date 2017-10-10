На борту санавиации при транспортировке из Тобольска в Тюмень умер двухлетний малыш

Тюменским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смерти мальчика 2015 года рождения на борту вертолета санитарной авиации.

По предварительным данным, в Тобольске утром 8 октября двухлетний мальчик у себя дома, пятясь назад, споткнулся и упал всем телом в кастрюлю с кипятком, которая стояла на полу на кухне. Малыш получил ожоги тела и конечностей на 70 процентов и незамедлительно был госпитализирован в Областную больницу № 3 Тобольска.

Днем 9 октября, в связи с ухудшением состояния здоровья, мальчик был погружен на борт вертолета "МИ-8" для транспортировки в ожоговое отделение ГБУЗ ТО "ОКБ №1" г. Тюмени, и при перелете скончался.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия – салон вертолета, опрошены врач ОБ №3 Тобольска, родители ребенка, изъята медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на особом контроле, отмечают в пресс-службе ведомства.