На борту санавиации при транспортировке из Тобольска в Тюмень умер двухлетний малыш

09:06 10 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смерти мальчика 2015 года рождения на борту вертолета санитарной авиации.

По предварительным данным, в Тобольске утром 8 октября двухлетний мальчик у себя дома, пятясь назад, споткнулся и упал всем телом в кастрюлю с кипятком, которая стояла на полу на кухне. Малыш получил ожоги тела и конечностей на 70 процентов и незамедлительно был госпитализирован в Областную больницу № 3 Тобольска.

 Днем 9 октября, в связи с ухудшением состояния здоровья, мальчик был погружен на борт вертолета "МИ-8" для транспортировки в ожоговое отделение ГБУЗ ТО "ОКБ №1" г. Тюмени,  и при перелете скончался.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия – салон вертолета, опрошены врач  ОБ №3 Тобольска, родители ребенка, изъята медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на особом контроле, отмечают в пресс-службе ведомства.

Теги: ожог , гибель детей , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017