В Тобольске родителей утонувшего мальчика признали виновными

13:50 05 октября 2017
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pixabay.com

В Тобольске семейную пару, чей 4-летний сын утонул в Иртыше, признали виновными в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась 2 июля этого года. Семья отдыхала на правом берегу реки. 64-летний мужчина и 42-летняя женщина распивали спиртное, а мальчик играл неподалеку.

Как ранее сообщал региональный СК, малыш был со своим братом 2010 года рождения. Когда старший отошел к родителям, младший с 90-метровой высоты упал с берега в воду и утонул. При падении ребенок получил множественные повреждения головы. Тело мальчика нашли на следующее утро в реке.

Родителей признали виновными по части 1 статьи 109, Тобольский суд назначил им десять месяцев ограничения свободы.

Теги: гибель детей , несчастный случай , утопленник
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