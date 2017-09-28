Жительницу Тобольска оштрафовали на 100 тысяч рублей за ложный донос об изнасиловании

11:20 28 сентября 2017
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pixabay.com

Уплатить крупный штраф придется жительнице Тобольска за ложный донос на знакомого.

Инцидент произошел в городе Пыть-Яхе. 27-летняя женщина пришла в гости к знакомому и поссорилась с ним. После этого она обратилась в полицию и в местный следственный отдел с заявлением об изнасиловании. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СК по ХМАО — Югре, в ходе расследования выяснилось, что женщина оговорила своего знакомого из-за произошедшего конфликта.

Тоболячка полностью признала свою вину, суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос.

Теги: ложный донос , изнасилование
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