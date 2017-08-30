В Туре нашли тело мужчины

14:40 30 августа 2017
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pixabay.com

Труп неизвестного мужчины в реке Туре обнаружили 28 августа рядом с селом Яр Тюменского района. На тот момент давность смерти определили как 3–6 дней. Сейчас полиция пытается установить его личность.

Приметы: на вид 35–40 лет, рост 160–170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черного цвета, стрижка короткая. Особые приметы отсутствуют.

Мужчина был одет в шорты черного цвета с бело-зелеными полосками, трусы темного цвета, носки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-638, 793-727, в дежурную часть 793-023 или 02.

Теги: гибель человека , утопленник
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