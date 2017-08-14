В Тюменской области бульдозер задавил лежавшего на обочине мужчину

Трагедия произошла в Тобольске 8 августа днем. Около одного из строений на улице 3-й Трудовой бульдозер наехал на лежавшего на обочине 33-летнего мужчину.

Как выяснилось, водитель возвращался с дорожных работ на бульдозере, двигаясь задним ходом по обочине, чтобы не испортить дорожное покрытие. В результате наезда потерпевший скончался на месте от ранения мозга.

По сообщению регионального СКР, возбуждено уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности).