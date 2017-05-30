Югорчанин застрелил знакомого, спутав его с медведем

В Нижневартовском районе завершили расследование инцидента, случившегося 25 мая в одном из лесных угодий.

В тот вечер арендатор деляны вместе с двумя знакомыми отпугивал с участка медведей. Мужчины обходили территорию поодиночке, не попадая в зону видимости друг друга. В какой-то момент один из них услышал лай собак и заметил шевеление в кустах. Не проверяя, кто там, он выстрелил в кусты. Находившийся там мужчина скончался от огнестрельного ранения в больнице.

На стрелявшего завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.