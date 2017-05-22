Бывшего преподавателя тюменского вуза оштрафовали за "просьбы о финансовой помощи"

В Тюмени осудили бывшего преподавателя местного филиала Московского института государственного управления и права. Напомним, 73-летнего профессора кафедры теории и истории государства и права обвинили во взяточничестве.

В январе преподаватель во время одной из лекций предложил заочникам "оказать ему финансовую помощь" в размере 20 тысяч рублей в обмен на закрытый зачет. При этом мужчина посетовал, что оказался в тяжелом материальном положении.

В этот же день один из студентов передал ему тысячу рублей, после чего профессор поручил другому студенту поискать среди сокурсников тех, кто хотел бы получить зачет за эту же сумму. В итоге посредник собрал деньги у девяти студентов и пошел в полицию — передача денег прошла под контролем оперативников.

"В ходе судебного заседания защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подсудимый ранее не судим, активно способствовал расследованию уголовного дела, принес извинения руководству филиала института", — рассказывают в областной прокуратуре.

Суд прекратил уголовное дело, бывший преподаватель отделался судебным штрафом в 10 тысяч рублей.