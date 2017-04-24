Преподаватель тюменского вуза просил у студентов взятки, ссылаясь на безденежье

В Тюмени во взяточничестве обвиняют преподавателя тюменского филиала Московского института государственного управления и права.
Правоохранительные органы установили, что в феврале этого года профессор кафедры теории и истории государства и права предложил заочникам проставить зачет по своему предмету за тысячу рублей. Преподаватель рассказывал, что оказался в тяжелом материальном положении.
"С предложением профессора согласились десять студентов. При этом, по их словам, он ходили на зачет и сдавали его, но с правом на ошибку", — рассказали в областной прокуратуре.
Собранные деньги решено было передать через посредника. Человек, которому это поручили, обратился в полицию, поэтому передача денег прошла под ее контролем.
На профессора заведено уголовное дело за мелкий коммерческий подкуп.
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