Преподаватель тюменского вуза просил у студентов взятки, ссылаясь на безденежье

В Тюмени во взяточничестве обвиняют преподавателя тюменского филиала Московского института государственного управления и права.

Правоохранительные органы установили, что в феврале этого года профессор кафедры теории и истории государства и права предложил заочникам проставить зачет по своему предмету за тысячу рублей. Преподаватель рассказывал, что оказался в тяжелом материальном положении.

"С предложением профессора согласились десять студентов. При этом, по их словам, он ходили на зачет и сдавали его, но с правом на ошибку", — рассказали в областной прокуратуре.

Собранные деньги решено было передать через посредника. Человек, которому это поручили, обратился в полицию, поэтому передача денег прошла под ее контролем.

На профессора заведено уголовное дело за мелкий коммерческий подкуп.