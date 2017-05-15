В Тюмени возбудили уголовное дело из-за опрокинувшегося батута с детьми

В областном центре расследуют обстоятельства инцидента, случившегося на аттракционе вблизи Южного пруда в субботу.

Днем рядом с домом № 3 на улице Федюниского от сильного порыва ветра опрокинулся батут с детьми. В результате четырехлетний мальчик получил травму головы.

По результатам доследственной проверки СУ СК по Тюменской области возбудил дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Перевернувшийся батут изъяли, специалисты определят, насколько он отвечал требованиям эксплуатации.

"Изучается изъятая документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда причиненного здоровью несовершеннолетнего", — сообщает СК.