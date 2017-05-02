На очернившего сожительницу ялуторовчанина завели уголовное дело

В Ялуторовске за ложный донос ответит 44-летний местный житель.
Мужчина обратился в дежурную часть местной полиции и рассказал, что возлюбленная, с которой он живет, похитила его вещи. Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и выяснили, что в действительности сожительница ничего не крала и это клевета.
В качестве наказания за ложный донос УК РФ предусматривает крупный штраф либо до двух лет исправительных работ или лишения свободы.
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