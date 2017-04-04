Сургутские сутенеры принуждали иногородних девушек к бесплатному занятию проституцией

В Сургуте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей, которые с 2007 по 2015 год вовлекали в занятие проституцией девушек из соседних регионов. Женщинам они обещали крупный заработок.

"Путем угроз и насилия они требовали от них продолжения оказания услуг сексуального характера. За предоставленные услуги потерпевшие деньги не получали. Весь доход от преступной деятельности поступал обвиняемым", — сообщает окружная прокуратура.

За восемь лет сургутяне вовлекли в свой бизнес 21 девушку.

В ближайшее время дело рассмотрят в суде. Сейчас двое из организаторов борделей заключены под стражу, остальные под подпиской о невыезде.