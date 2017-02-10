Ишимского браконьера нашли по следам снегохода

Жителя Ишима осудили за отстрел шести сибирских косуль.

Как установил суд, в феврале прошлого года, в запрещенные для охоты сроки, мужчина на своем снегоходе разъезжал по охотничьим угодьям вблизи деревни Кошкарагай и отстреливал животных из гладкоствольного оружия. Ущерб от его действий оценили в 360 тысяч рублей.

О нелегальной охоте узнали в местном отделе Госохотуправления. В ходе рейда в этом районе его сотрудники обнаружили следы волочения косуль, части их тел, а также следы от снегохода, которые вели к дому матери мужчины в деревне Кошкарагай. Снегоход стоял в ограде. Поскольку ни у кого из деревенских жителей такого транспорта нет, подозрение в браконьерстве пало на ишимца. При обыске в доме были найдены три шкуры косули, ведро с копытами, мясо косули и фарш из нее.

За незаконную охоту мужчину обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей в доход государства и 360 тысяч рублей региональному Госохотуправлению. Снегоход конфисковали в пользу государства, сообщают в областной прокуратуре.