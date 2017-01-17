Жителю Ишима грозит крупный штраф за убийство косуль

Местного жителя 1990 года рождения задержали ишимские автоинспекторы. Его подозревают в незаконной охоте.

Патрулировавшие дорогу сотрудники ГИБДД остановили мужчину для проверки водительских документов. Подойдя к транспортному средству, полицейские увидели на заднем сидении ружье и туши двух косуль. Лицензии на отстрел животных у молодого человека не оказалось. В ходе допроса он сознался в содеянном. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По оценке специалистов управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания по Тюменской области, ущерб от действий мужчины составил около 160 тысяч рублей. За незаконную охоту молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до миллиона рублей.