В Югре компания молодых людей напала на полицейских. Потасовка закончилась стрельбой

Инцидент, в результате которого двое травмированных полицейских и один из зачинщиков драки, раненный в ногу, оказались в больнице, произошел в поселке Междуреченском Кондинского района.

В ходе следствия установлено, что 1 января 2017 года около 6 часов сотрудники ДПС заметили возле одного из домов по улице Сибирская потасовку между двумя компаниями молодых людей. Вызванный на место конфликта наряд патрульно-постовой службы полиции встретил групповое сопротивление. На законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий граждане не реагировали, вели себя агрессивно и применили насилие к сотрудникам полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести. Полицейским пришлось несколько раз сделать предупредительные выстрелы в воздух и один - в сторону ног молодого человека, который оказывал наиболее активное сопротивление, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

По факту нападения на сотрудников полиции Урайским межрайонным следственным отделом возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). Задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 22 лет. Все они являются жителями Кондинского района, не имеющими постоянного источника дохода.

Следователем направлены ходатайства в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.